В Новосибирске из-за вспышки коронавируса остановили работу пищевого предприятия

В Новосибирске на одном из предприятий зафиксировали вспышку ковида.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В среду, 14 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, что из-за вспышки коронавируса пришлось приостановить работу одного из пищевых предприятий.
— К ним коронавирус пришел из семьи одного из работников. Люди вовремя не прошли диагностику. А весь коллектив остался без работы, — рассказал глава региона.
Также Андрей Травников призвал руководителей пристально следить за самочувствием своих работников. Губернатор отметил, что пока в регионе не планируют вводить обязательную вакцинацию от ковида. Со слов главы региона, новосибирцы активно прививаются от инфекции.
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