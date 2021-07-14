В Новосибирске из-за вспышки коронавируса остановили работу пищевого предприятия

В Новосибирске на одном из предприятий зафиксировали вспышку ковида. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 14 июля, губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о том, что из-за вспышки коронавируса пришлось приостановить работу одного из пищевых предприятий.

— К ним коронавирус пришел из семьи одного из работников. Люди вовремя не прошли диагностику. А весь коллектив остался без работы, — рассказал глава региона.

Также Андрей Травников призвал руководителей пристально следить за самочувствием своих работников. Губернатор отметил, что пока в регионе не планируют вводить обязательную вакцинацию от ковида. Со слов главы региона, новосибирцы активно прививаются от инфекции.

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