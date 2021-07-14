Тело альпиниста достали с ущелья, куда он сорвался. Фото: ГУ МЧС по республике Алтай

В среду, 14 июля, на Алтае спасатели достали тело новосибирского альпиниста, сорвавшегося с горы Актру. В ущелье, куда упал ученый, смогли спуститься только спустя четыре дня после трагедии.

— 13 июля вертолет со спасателями направился к месту происшествия. Из-за сильного ветра и тумана, работы по эвакуации выполнить не удавалось. 14 июля в 5:20 пилотам удалось подлететь к месту падения туриста, эвакуировать и доставить в Горно-Алтайск, — уточнили в ГУ МЧС по республике Алтай.

Напомним, На Алтае погиб 32-летний ученый СО РАН Георгий Шевелев. Новосибирец сорвался при восхождении на гору Актру. Трагедия произошла 10 июля. Георгий был руководителем этого восхождения. Больше из группы никто не пострадал. В тот же день на место выехали спасатели. Тогда еще была надежда, что Георгий жив.Спасатели не смогли спуститься в долину Ян-Карасу из-за лавинной опасности и камнепада. Понаблюдав за телом Георгия, стало понятно, что он мертв.

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