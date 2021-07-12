Новосибирский альпинист сорвался при восхождении на гору Актру

Новосибирец сорвался с ледника и погиб. Фото: соцсети Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае погиб 32-летний ученый СО РАН Георгий Шевелев. Новосибирец сорвался при восхождении на гору Актру. Трагедия произошла 10 июля, но известно о ней стало только сейчас.

Георгий был руководителем этого восхождения. Больше из группы никто не пострадал. Об этом рассказали в группе «Секция горного туризма НГУ».

— Гоша был опытным участником и руководителем. Он не раз ходил тем маршрутом. Мы в шоке от произошедшего, — сообщили в группе «Секция горного туризма НГУ».

О случившемся сразу доложили в МЧС Горно-Алтайска. После этого группа спустилась к Голубому озеру, где находилась стоянка туристов. В тот же день на место выехали спасатели. Тогда еще была надежда, что Георгий жив.

Спасатели не смогли спуститься в долину Ян-Карасу из-за лавинной опасности и камнепада. Понаблюдав за телом Георгия, стало понятно, что он мертв.

Сейчас в той местности туманы и пока тело не удается достать из ущелья.

— Группа из Новосибирска не была зарегистрирована. При восхождении их руководитель сорвался в ущелье Ян-Карасу высотой 500 метров на противоположенную сторону горы Ак-Тру. Спасатели обнаружили место падения. Для эвакуации тела привлекут вертолет, - уточнили КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Республике Алтай.

Пока в той местности туманы. Спасатели ждут улучшения погоды.

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