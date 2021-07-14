В Новосибирске продлили арест Николаю Сальникову и Сергею Проничеву. Фото: соцсети.

В среду, 14 июля, стало известно, что журналисту Николаю Сальникову и экс-кандидату в мэры Новосибирска Сергею Проничеву продлили срок ареста. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Новосибирска.

— Арест обвиняемым продлили еще на 1 месяц, то есть всего до 4 месяцев. Так, они пробудут в СИЗО до 16 августа 2021 года, — уточнили в госоргане.

Ранее КП-Новосибирск писала, журналиста Николая Сальникова и бизнесмена Сергея Проничева задержали 16 апреля. Сибиряков обвинили в шантаже и вымогательстве денег у депутатов. Сообщалось, что Сальников на деньги Проничева снял разоблачающее видео про известных политических деятелей Новосибирска. Ролик он опубликовал на YouTube. После чего на них пожаловались депутаты горсовета. По их словам, Сальников и Проничев угрожали сделать их героями новых видео. Однако за денежное вознаграждение Сальников и Проничев были согласны прекратить съемки.

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