Забудьте о жаре! В Новосибирске температура опустится до +11

Синоптики прогнозируют похолодание в ближайшие дни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 14 июля, стало известно, что в Новосибирской области заметно похолодает. Уже сегодня в столице области ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в мэрии города со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.

— Порывы ветра будут достигать до 16 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется до +27, а вечером похолодает до + 20 градусов. Ночью возможен небольшой дождь, местами грозы, — уточнили метеорологи.

В четверг, 15 июля, в Новосибирске ночью ожидается кратковременный дождь и +15..+17 градусов, днем +19..+21, местами небольшой дождь. Порывы ветра при этом достигнут 15 метров в секунду.

Ночью пятницы, 16 июля, в Новосибирске похолодает до +11..+13, возможен небольшой дождь. Днем воздух прогреется до +19…+21. Осадков в этот день не ожидается. Ветер будет дуть юго-западный с порывами 4-9 метров в секунду, местами до 14 метров в секунду.

Ранее в мэрии предупреждали о сильном ветре, который ожидается в области в ближайшие дни. Его порывы будут такими мощными, что смогут сорвать крыши или оборвать провода. При возникновении каких-либо подобных экстренных ситуаций сибиряков просят обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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