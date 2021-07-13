Ветер может срывать крыши: погода в Новосибирске привела в готовность экстренные службы

В ближайшие пару дней ожидать хорошей погоды новосибирцам не придется. Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие пару дней ожидать хорошей погоды новосибирцам не придется. По прогнозам синоптиков, в город придет ощутимое похолодание, ливни, дожди, грозы и сильный ветер.

— 14 июля и ночью 15 июля на территории города Новосибирска и области ожидаются дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, усиление ветра до 18-23 м/с, похолодание, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В мэрии города напомнили, что такая погода может привести к возникновению различных ЧС, таких как например обрыв или повреждение линии связи электропередач, падением слабо закрепленных конструкций и срывом кровель со зданий. При возникновении каких-либо подобных экстренных ситуаций сибиряков просят обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.

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