В Новосибирске перед пунктом вакцинации в ТЦ выстроилась огромная очередь. Фото: стоп-кадр.
Новосибирцы, желающие привиться от ковида, выстроились в гигантскую очередь в ТЦ «Аура». Раздраженная толпа попала на видео — кадры появились в соцсети накануне, 13 июля.
— Такая очередь образовалась во вторник. Десятки людей ждали своей очереди на вакцину. Некоторые утверждали, что пункт вакцинации не откроется, пока желающие привиться не начнут соблюдать дистанцию, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
Ранее КП-Новосибирск писала, в прививочном кабинете в ТЦ «Аура» есть морозильная камера, в которой при температуре -18 хранится вакцина «Спутник-V». Препарат действительно может закончиться: мобильный пункт рассчитан на 200 новосибирцев в день.
Напомним, в Новосибирской области развернуто 99 стационарных прививочных пунктов, а также работают 97 мобильных бригад. По последним данным, первым компонентом привились уже 506 220 человек, двукратно получили вакцину — 355 643 сибиряка.
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