«Жена стояла рядом, плакала»: в Новосибирске на остановке умер мужчина

По словам очевидцев, ему стало плохо с сердцем. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В среду, 14 июля, в Ленинском районе Новосибирска умер мужчина. Он скончался на остановке «Карла Маркса». Об этом КП-Новосибирск рассказали очевидцы.

— Я работаю кондуктором автобуса: примерно часа 2 назад увидела реанимацию на остановке, а когда ехали назад, уже труповозка была, а рядом с телом жена стояла, плакала… Она потом зашла ко мне в автобус и сказала, что стало плохо с сердцем мужу — он упал и умер. Она так рыдала, я ничем не могла помочь… Только обняла ее, пытаясь как-то утешить…, — поделилась с КП-Новосибирск очевидец.

Что стало причиной смерти мужчины, установит судмедэкспертиза. В СК РФ по Новосибирской области обещали прокомментировать случившееся позже. Информация уточняется.

Ранее КП-Новосибирск писала о 31-летнем новосибирце, которого нашли мертвым в закрытой машине. В обстоятельствах смерти сибиряка также разбирается СК.

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