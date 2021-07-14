Следователи рассказали подробности гибели новосибирца в закрытой машине

Стали известны подробности о найденном в заблокированной машине мертвом мужчине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Стали известны подробности о мертвом новосибирце, которого нашли в заблокированном автомобиле на улице Ватутина. Их КП-Новосибирск озвучили в СК РФ по Новосибирской области в среду, 14 июля.

— Из заблокированного автомобиля достали труп мужчины 1990 года рождения. На теле умершего видимых признаков насильственной смерти не обнаружили, — уточнили КП-Новосибирск в Следственном комитете.

По факту смерти сибиряка следователи проводят проверку: они устанавливают все обстоятельства случившегося. Для выяснения причин гибели мужчины назначена судмедэкспертиза. После проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, тело сибиряка прохожие заметили в припаркованном авто — машина была заблокирована. На место прибыли спасатели МАСС — они обеспечили доступ в салон, достали мертвого мужчину и передали его правоохранителям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске в заблокированной машине нашли мертвого мужчину

Его тело достали спасатели (подробнее)