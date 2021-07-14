В Новосибирске в заблокированной машине нашли мертвого мужчину. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинском районе Новосибирска нашли тело мужчины. Сибиряка без признаков жизни заметили в салоне припаркованного авто. Очевидцы вызвали на место ЧП спасателей. Инцидент произошел накануне, 13 июля.

— Вызов на улицу Ватутина поступил в 17:11. Салон автомобиля, в котором находился труп, был заблокирован. Спасатели обеспечили доступ в машину и достали тело, — рассказали в службе спасения МАСС.

Известно, мертвого мужчину передали правоохранителям. Установить личность погибшего, а также причину его смерти предстоит сотрудникам СК и судмедэкспертам. Информация об инциденте уточняется.

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