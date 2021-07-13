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Происшествия13 июля 2021 19:30

Фанату, который украл плакат с Моргенштерном из новосибирского магазина, грозит два года колонии

Сейчас его ищет полиция
Галина СИМОНОВА
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Ущерб от кражи составил около пяти тысяч рублей.

Ущерб от кражи составил около пяти тысяч рублей.

Фото: Влад КОМЯКОВ

Несколько дней назад, 11 июля, в Новосибирске особо преданный фанат Моргенштерна украл рекламный стенд с изображением рэпера из магазина кальянов. Ущерб от кражи составил около пяти тысяч рублей. КП-Новосибирск узнала у юристов, какое наказание может грозить воришке с нестандартными предпочтениями.

— Кража как уголовное преступление начинается при сумме ущерба более 2500 рублей. В данном случае должно будет быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Однозначно сказать, какое наказание понесет тот, кто украл плакат, сложно. Ведь санкция статьи предусматривает как штраф в размере до 80 тысяч рублей или обязательные, исправительные или принудительные работы на разные срок, так и арест на срок до 4 месяцев и лишение свободы сроком до 2 лет, — пояснил КП-Новосибирск юрист Михаил Спиридонов.

Напомним, сейчас похитителя стенда ищет полиция. В самом же магазине КП-Новосибирск пояснили, что плакат был ценным для них, но отказались, что именно было на нем изображено.

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