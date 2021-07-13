В Новосибирске из магазина кальянов похитили плакат с Моргенштерном

Плакат с Моргенштерном украли из магазина кальянов.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
В новосибирском Академгородке из магазина кальянов неизвестный стащил рекламный стенд с изображением Моргенштерна. Это произошло 11 июля.
— Ущерб составил около пяти тысяч рублей, — уточнил источник КП-Новосибирск.
Владельцы магазина обратились в полицию за помощью в поисках плаката. Кому вдруг понадобился стенд со звездой, сейчас выясняют правоохранительные органы.
В магазине пояснили, что плакат был ценным для них, но отказались рассказать КП-Новосибирск, что именно было изображено на рекламном стенде.
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