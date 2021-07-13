На пляже под Новосибирском нашли тело мужчины: на месте работала полиция

В Новосибирске на Чемском пляже обнаружили тело мужчины. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирской области на Чемском пляже обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

— Тело нашли сегодня около 14:00. На месте трагедии работали сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54».

В произошедшем сейчас разбираются следователи:

— По факту обнаружения на берегу реки тела мужчины, без видимых признаков насильственной смерти, проводится доследственная проверка. Следователями устанавливают все обстоятельства произошедшего. С целью выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в областном Следственном комитете.

Напомним, ранее мы писали о том, как на пляже Обского моря на ОбьГЭСе нашли труп мужчины. Тело нашел в воде один из отдыхающих и вызвал спасателей, те доставили труп на берег и передали полиции.

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