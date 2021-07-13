Водолазы нашли тело 25-летнего сибиряка, утонувшего в озере на глазах у отдыхающих

В Новосибирске водолазы нашли тело 25-летнего парня, утонувшего в озере «Старица». Фото: Аварийно-спасательной службе НСО

В Новосибирске водолазы нашли тело 25-летнего парня, утонувшего в озере «Старица». Напомним, трагедия произошла 12 июля: молодой человек купался в водоеме, как вдруг скрылся под водой и уже не появился. Это произошло на глазах отдыхающих.

— Утром 13 июля группа спасателей Новосибирского ПСО приступила к поисковым работам, в течение часа тело было найдено и передано сотрудникам полиции, — сообщили в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Напомним, как ранее рассказывал КП-Новосибирск источник, на момент произошедшего молодой человек был выпивший.

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