Под Новосибирском на глазах отдыхающих утонул 25-летний парень

Под Новосибирском утонул 25-летний парень.
Фото: Алена ЛЮБИМОВА
Под Новосибирском утонул 25-летний парень. Он купался на озере «Старица», как вдруг скрылся под водой и уже не появился. Это произошло на глазах отдыхающих.
— Сибиряк утонул в обед 12 июля. Парень был выпившим, — уточнил КП-Новосибирск источник.
Известно, что на данный момент утонувшего мужчина пока не достали со дна озера.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Обском море отдыхающие обнаружили утопленника. Он провел в воде несколько дней. Позже выяснилось, что сибиряку был 31 год. Его искали родные, так как мужчина долгое время не выходил на связь.
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