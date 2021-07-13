Под Новосибирском на глазах отдыхающих утонул 25-летний парень

Под Новосибирском утонул 25-летний парень. Фото: Алена ЛЮБИМОВА

Под Новосибирском утонул 25-летний парень. Он купался на озере «Старица», как вдруг скрылся под водой и уже не появился. Это произошло на глазах отдыхающих.

— Сибиряк утонул в обед 12 июля. Парень был выпившим, — уточнил КП-Новосибирск источник.

Известно, что на данный момент утонувшего мужчина пока не достали со дна озера.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Обском море отдыхающие обнаружили утопленника. Он провел в воде несколько дней. Позже выяснилось, что сибиряку был 31 год. Его искали родные, так как мужчина долгое время не выходил на связь.

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