Новосибирец, покончивший с собой в камере СИЗО, объяснил свой поступок в записке

Новосибирец, покончивший с собой в камере, написал записку.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Новосибирец, который покончил с собой в камере СИЗО №1, оставил предсмертную записку.
— Он написал, что в своей смерти винит жену, — уточнил КП-Новосибирск источник.
Ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирца арестовали по подозрению сразу в нескольких преступлениях: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия».
По информации ГУФСИН, признаком насильственной смерти на теле новосибирца обнаружено не было. Проводится проверка.
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