Обвиняемый в изнасиловании покончил с собой в новосибирском СИЗО

В камере СИЗО обнаружили мертвого мужчину. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В СИЗО №1, расположенном на улице Караваева, в камере обнаружили 42-летнего мертвого мужчину. По предварительной информации, он покончил с собой. Это произошло рано утром 12 июля.

— Он был арестован по подозрению сразу в нескольких преступлениях: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия», — уточнил источник КП-Новосибирск.

В ГУФСИН по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что в камере СИЗО был найден мертвый мужчина.

— Врачами «Скорой помощи» была констатирована смерть осужденного. При осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено, — сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

По данному факту проводится проверка.

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