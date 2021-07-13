Видео с новосибирцем, искупавшимся в бассейне у подъезда, рассмешило соцсети

Забавные кадры появились в соцсети. Фото: стоп-кадр.

Житель Новосибирска устроил себе курорт во дворе жилого дома. Так, он установил надувной бассейн рядом с подъездом и залез в него. Отдыхающего сняли на видео удивленные очевидцы и опубликовали в соцсети накануне, 12 июля.

— Первомайские курорты — релакс на улице Шидта, 2 «Б», — написал автор ролика, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, сибиряк не обращал на зевак внимания — он наслаждался купанием и что-то напевал.

Комментаторов мужчина позабавил. Они пошутили, такой отдых актуален в условиях коронавируса.

— Тот неловкий момент, когда хочется на курорт, а без прививки не пускают,

— Границы закрыты, а что делать?

— Молодец мужик, имеет право! — поддержали новосибирца комментаторы.

Кто-то даже вспомнил детей, устроивших заплыв в луже на проезжей части.

— Бросил вызов детям с Петухова, — пошутил один из пользователей.

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