В Новосибирске дети искупались в луже рядом с проезжающими фурами: это попало на видео

Кадры опасных развлечений появились в соцсети. Фото: стоп-кадр.

В Новосибирске трое детей устроили заплыв в луже прямо на проезжей части. Видео с опасными развлечениями ребятни появилось в соцсетях накануне, 11 июля.

— Детский бассейн на Петухова — развлечения по-новосибирски, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах видно, что трое ребят уселись в лужу прям по дороге. Пока дети принимали грязевые ванны, рядом с ними проезжали фуры. При этом ребятня прикрикивала от восторга.

Мнения комментаторов разделились — одни восхитились смелостью детей, а другие возмутились таким поведением. А еще обвинили родителей ребят в недосмотре.

— А если там проедет машина, которая не заметит их, виноват останется водитель. Где родители?

— Аж сердце замерло, когда мимо них «КАМАЗ» проехал!

— Зато есть детство!

— Я в детстве так 1000 раз делал! — написали подписчики паблика.

Большинство все же уверены, взрослым нужно напомнить детям, что такие заплывы опасны непоправимыми последствиями.

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