Видео, как фура раздавила мотоциклиста в Новосибирске появилось в соцсетях

Мужчина погиб на месте аварии. Фото: стоп-кадр.

Появилось видео смертельного ДТП на Большевистской улице. Там, рано утром 13 июля, под колесами фуры погиб мотоциклист. Кадры происшествия опубликовали очевидцы.

— Водитель мотоцикла Suzuki TL1000S 1974 года рождения ехал во втором ряду в сторону Первомайского района и не успел среагировать на остановившийся перед ним поток. Упав на асфальт, мужчина оказался головой под задними колесами фуры MAN под управлением водителя 1971 года рождения, — говорится в сообщении, опубликованном в группе «АСТ-54».

Ранее сообщалось, мотоциклист, раскачиваясь, упал под колеса грузовика. Травмы, которые получил мужчина, оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас на месте трагедии работает экипаж ГИБДД. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.