В Новосибирске фура переехала мотоциклиста на глазах очевидцев

Мужчина погиб на месте. Фото: "АСТ-54".

Во вторник, 13 июля, В Октябрьском районе Новосибирска произошло жуткое ДТП. Там под колесами грузовика погиб мотоциклист. Кадры с места инцидента появились в соцсети.

— Авария произошла на Большевистской улице, рядом с Речным вокзалом. На асфальте лежит мотоциклист, на дороге видны его внутренние органы, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

По словам очевидцев ЧП, мотоциклиста раздавило колесами грузовика.

По словам свидетелей, на асфальте видны внутренние органы погибшего. Фото: "АСТ-54".

— Я ехал по дороге и впереди, в метрах в 100-150, увидел мотоцикл, которого начало раскачивать из стороны в сторону. Впоследствии он упал под колесо фуры. Почему он упал, я не знаю, не видел врезался ли он во что-то или с управлением не справился, только лишь само падение, — рассказал КП-Новосибирск очевидец происшествия.

Как уточнили в ГИБДД по Новосибирску, авария произошла около 8 утра.

— Водитель 1971 года рождения на грузовом тягаче MAN двигался по 2 полосе улицы Большевистская со стороны Речного вокзала и у дома № 103 по улице Большевистской столкнулся с мотоциклом Suzuki TL1000S, которым управлял мужчина 1974 года рождения. Мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью, — добавили в ГИБДД.

На месте работает экипаж ДПС. Фото: ГИБДД по НСО.

Сейчас на месте аварии работает полиция. Обстоятельства случившегося и причины уточняются.

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