Под Новосибирском будут судить бригадира, виновного в смерти мужчины в детском саду. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины. Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшим по неосторожности смерть человека. По его вине в детском саду Маслянинского района погиб человек. Об этом рассказали в СК РФ по Новосибирской области в понедельник, 12 июля.

— Следствие установило, 8 января 2021 года бригада электромонтажников, которой руководил обвиняемый, делала ремонт в детском саду в селе Маслянино. Бригадир, нарушив правила безопасности, не запер дверь в электрощитовой, где находился не обесточенный распределительный шкаф. В электрощитовую зашел 31-летний потерпевший. Он просунул руку в открытый распределительный шкаф, и его ударило током. В результате чего он погиб на месте, — уточнили в СК РФ по Новосибирской области.

В ходе расследования бригадир полностью признал свою вину в содеянном.

В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Черепановский районный суд. В ближайшее время его рассмотрят по существу.

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