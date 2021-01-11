В селе Мамоново Новосибирской области на стройке детского сада погиб рабочий, которого ударило током. Все произошло вечером 8 января. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.— При строительстве детского сада в электрощитовой ударило током 31-летнего подсобного рабочего. ЧП случилось из-за неосторожности. Мужчина скончался, — сообщил КП-Новосибирск источник.Напомним, в 2019 году от удара током на ЛЭП в Кировском районе Новосибирска погиб 10-летний мальчик. В декабре 2020 года чиновника из администрации Кировского района отправили под суд — его обвиняют в халатности, из-за которой наступила смерть ребенка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовосибирский чиновник пойдет под суд после смерти мальчика от удара током на ЛЭПЕго обвиняют в халатности (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru