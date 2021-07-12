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Общество12 июля 2021 12:40

Новосибирский врач объяснил, почему детям нельзя было купаться в луже, по которой проехал «КамАЗ»

Видео с развлечением ребят вирусом разлетелось по соцсети
Ульяна ДЖАНКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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По мнению врача, купание в луже - опасное развлечение. Фото: стоп-кадр

По мнению врача, купание в луже - опасное развлечение. Фото: стоп-кадр

Врач Яков Новоселов рассказал КП-Новосибирск, почему купание трех детей в луже на улице Петухова было опасным. Она образовалась в яме на дороге, по которой ездили «КамАЗы».

— Вода в луже на дороге может быть загрязнена нефтепродуктами. Это, безусловно, опасно для здоровья. Родителям нужно следить за детьми и не допускать таких развлечений, — объяснил КП-Новосибирск Яков Новоселов.

Видео с опасными развлечениями ребятни появилось в соцсетях накануне, 11 июля. Оно вирусом разлетелось по Интернету и вызвало массу пересудов.

В Новосибирске дети плескались в луже рядом с проезжающими фурами.
"АСТ-54".

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Кадры опасных развлечений появились в соцсети. (подробнее)

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