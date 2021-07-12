Новосибирский врач объяснил, почему детям нельзя было купаться в луже, по которой проехал «КамАЗ»

По мнению врача, купание в луже - опасное развлечение. Фото: стоп-кадр
Врач Яков Новоселов рассказал КП-Новосибирск, почему купание трех детей в луже на улице Петухова было опасным. Она образовалась в яме на дороге, по которой ездили «КамАЗы».
— Вода в луже на дороге может быть загрязнена нефтепродуктами. Это, безусловно, опасно для здоровья. Родителям нужно следить за детьми и не допускать таких развлечений, — объяснил КП-Новосибирск Яков Новоселов.
Видео с опасными развлечениями ребятни появилось в соцсетях накануне, 11 июля. Оно вирусом разлетелось по Интернету и вызвало массу пересудов.
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Кадры опасных развлечений появились в соцсети. (подробнее)
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