В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли еще 9 человек

В Новосибирской области за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 173 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 173 человек. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 48 958 случаев заболевания, в том числе у 3 406 детей. С выздоровлением при этом было выписано уже 42 802 человека, 63 из них — за последние сутки.

— Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 73 года, 83 года, 83 года, 86 лет, 92 года и женщины в возрасте 80 лет, 82 года, 84 года, 86 лет, — сообщили в областном оперштабе. — Всего в регионе от коронавируса умер 2 161 человек.

Сейчас в отделениях реанимации находятся 376 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 79 пациентов. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 690 пациентов, в том числе 102 ребенка.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и масочный режим. Маски необходимо носить во всех общественных местах, включая транспорт.

В регионе также активно продолжается вакцинация от коронавируса: сейчас в Новосибирской области развернуто уже 99 стационарных прививочных пунктов, а также работают 97 мобильных бригад. По данным областного минздрава, первым компонентом привились уже 506 220 человек, двукратно получили вакцину — 355 643 сибиряка. Накануне в регион поступила очередная партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» в размере 11 700 доз.

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