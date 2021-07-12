В Новосибирскую область поступила новая партия вакцины от ковида . Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 12 июля, стало известно, что в Новосибирскую область поступила новая партия вакцины от коронавируса. Ее привезли в регион накануне, 11 июля. Об этом на аппаратном совещании в правительстве сообщил министр регионального здравоохранения Константин Хальзов.

— Продолжается массовая вакцинация. Очередная партия препарата поступила в регион накануне — в Новосибирскую область доставили 11 700 доз «Гам-КОВИД-Вак». Всего в область поступило уже 529 689 доз вакцин, — уточнил министр здравоохранения.

Он напомнил, в регионе развернуто 99 стационарных прививочных пунктов, а также работают 97 мобильных бригад. По данным Хальзова, первым компонентом привились уже 506 220 человек, двукратно получили вакцину — 355 643 сибиряка.

— Лиц старше 60 привито 202 740 человек, что составляет примерно 40 % от общего количества привитых в Новосибирской области, — добавил министр здравоохранения.

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