Новосибирец попал под электричку и выжил

Новосибирец сейчас находится в больнице. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На станции «Новосибирск-Южный» 49-летний мужчина попал под электричку, но выжил. Подробности рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

— Мужчина ждал электричку. Он стоял на перроне за ограничительной линией и слушал музыку в наушниках. Машинист электропоезда «Сокур-Новосибирск» сигналил мужчине, чтобы тот отошел, но он не услышал и попал под поезд, — уточнили в ведомстве.

Сейчас новосибирец находится в больнице.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что у остановки «Паровозный» поезд сбил девушку. Это произошло на глазах очевидцев. Сибирячка думала, что успеет перебежать железную дорогу.

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