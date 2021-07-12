Пробки в Новосибирске на утро 12 июля 2021 года: затор на улице Сибиряков-Гвардейцев

Рассказываем про пробки в Новосибирске на утро 12 июля 2021. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 12 июля 2021 года: затор образовался на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также сложно проехать по улице Громова и по Советскому шоссе. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробках стоят водители на улицах Покрышкина, Блюхера, Ватутина и Новогодней. Сложно проехать по улицам Немировича-Данченко, Станционной и улице Большой. Кроме того, затор образовался на площади Энергетиков.

На правом берегу города пробка сковала улицу Большевистскую — здесь затруднено движение в сторону Речного вокзала. Также сложно проехать по улицам Восход, Кирова, Никитина и Гурьевской.

По информации «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 12 июля, составил 3 балла.

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