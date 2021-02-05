В Новосибирской области поймали торговцев поддельными справками об отсутствии ковида

В Новосибирской области поймали продавцов поддельных справок об отсутствии коронавируса. Фото: ИВАНОВА Диана

В Новосибирской области транспортные полицейские и транспортная прокуратура поймали продавцов поддельных справок об отсутствии коронавируса. Их приобретали люди, которые планировали выехать за границу.

— Был перекрыт канал сбыта поддельных медицинских справок об отрицательных результатах исследований на коронавирусную инфекцию, изготовленных от имени одной из медорганизаций. Указанный документ об отсутствии заболевания является обязательным для предъявления перевозчику при вылете за границу Российской Федерации, — сообщили в УТ МВД по СФО. — Продавали эти справки двое граждан России и один гражданин ближнего зарубежья. Они действовали на территории региона с сентября 2020 года по февраль 2021. Транспортные полицейские задокументировали более 130 эпизодов их преступной деятельности.

Во время обысков в домах продавцов фальшивых справок нашли ноутбук, на котором они изготавливали документы, принтер, печати медорганизаций, планшетный компьютер, мобильные телефоны и непосредственно сами справки. Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

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