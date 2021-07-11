«Второй раз за несколько дней»: мертвую сибирячку нашли под окнами общежития

Десять дней назад здесь погибла еще одна женщина
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Новосибирцы обнаружили тело сибирячки возле общежития на улице Станиславского, 12. Трагедию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:
— Женщина 1983 года рождения выпала из окна комнаты на 4 этаже здания. От полученных травм она скончалась на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.
Пользователи соцсетей отмечают — это не первый случай по данному адресу.
— Второй в этом месте за несколько дней, — написал комментатор «АСТ-54».
Предыдущая трагедия случилась в четверг, 1 июля. Прохожие нашли под окнами тело 37-летней женщины. Погибшая была одногодкой новой жертвы падения из окна.
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