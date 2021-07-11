«Второй раз за несколько дней»: мертвую сибирячку нашли под окнами общежития

Десять дней назад здесь погибла еще одна женщина Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Новосибирцы обнаружили тело сибирячки возле общежития на улице Станиславского, 12. Трагедию прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

— Женщина 1983 года рождения выпала из окна комнаты на 4 этаже здания. От полученных травм она скончалась на месте. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщили в полиции.

Пользователи соцсетей отмечают — это не первый случай по данному адресу.

— Второй в этом месте за несколько дней, — написал комментатор «АСТ-54».

Предыдущая трагедия случилась в четверг, 1 июля. Прохожие нашли под окнами тело 37-летней женщины. Погибшая была одногодкой новой жертвы падения из окна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске под окнами жилого дома нашли мертвую женщину

Кадры с места происшествия появились в соцсети (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.