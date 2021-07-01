В Новосибирске под окнами жилого дома нашли мертвую женщину

Кадры с места происшествия появились в соцсети. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В четверг, 1 июля, под окнами дома на улице Станиславского прохожие нашли мертвую женщину. Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП в соцсетях. На месте случившегося работают полицейские и следователи.

Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, вызов в полицию поступил в 8:28. Правоохранители прибыли на место и обнаружили женщину без признаков жизни. На место ЧП также выехали сотрудники регионального Следственного комитета.

— Следователи проводят проверку по факту обнаружения на улице Станиславского, 12 тела женщины 1983 года рождения, — прокомментировали случившееся в СК РФ по Новосибирской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Причину смерти женщины установят судмедэксперты.

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