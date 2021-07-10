В Новосибирске от коронавируса умер 49-летний мужчина

От коронавируса умер 49-летний мужчина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 10 июля, стало известно о том, что за последние сутки в инфекционных госпиталях от коронавируса скончались семь пациентов. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 49 лет, 60 лет, 72 года, 80 лет и женщины в возрасте 68 лет, 79 лет, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 144 человека, — сообщили в оперштабе.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находятся 356 человек., из них 62 пациента не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 184 человек, выздоровели 146 пациентов.

За время пандемии коронавирусом переболели 48606 человек, в том числе 3372 ребенка, выздоровели 42687 пациентов.

В регионе продолжается вакцинация от ковида. Минздрав Новосибирской области отметил пункты вакцинации от коронавируса на онлайн-карте. Она охватывает территорию всего региона. На ней можно посмотреть график работы конкретного пункта.

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