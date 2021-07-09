Новосибирский центр «Вектор» закупил 15 макак без антител к коронавирусу

Новосибирский центр вирусологии и иммунологии «Вектор» закупил 15 макак почти за 6 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирский центр вирусологии и иммунологии «Вектор» закупил 15 макак почти за 6 миллионов рублей. Данные об этом появились на сайте Госзакупок.

— Приматы будут: клинически и лабораторно здоровы. Рождены в питомнике во втором и выше поколении. Внешний вид и телосложение типичны для данного вида. Температура тела в диапазоне от 37,5 до 39,5ºС, Животные, ранее не использовались в научно-исследовательских работах. Необходимо отсутствие специфических антител к коронавирусу Sars-CoV 2, — сообщается в тексте Госконтракта.

Общая сумма контракта составила 5,8 миллионов рублей. На торги выставились две компании: самцы приматов должны быть поставлены в центр до 15 июля.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как ученые испытывали вакцину от коронавируса для кошек. Испытания начали проводить в марте 2021 года.

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