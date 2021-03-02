О том, что коронавирусом болеют не только люди, но и кошки, стало известно еще в начале вспышки в Ухани. В защите от ковида они нуждаются ничуть не меньше, чем люди, и скоро появится «прививка» и для хвостатых пациентов. Испытания вакцины от коронавируса для кошек начнутся уже в марте: разработкой препарата занимались EvviVax – это подразделение итальянской фирмы Takis Biotech - и американская компания Applied DNA Sciences.Александр Шестопалов, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ), объяснил, безопасна ли вакцина от ковида для четверолапых.МНЕНИЕ ВИРУСОЛОГА- По своей сути вакцина от коронавируса для кошек ничуть не отличается от человеческой: либо она рекомбинантная (то есть противостоять вирусу помогает особый белок), либо «убитая» (то есть инактивированная – на основе самого вируса, который уже не способен заразить), - рассказал КП-Новосибирск Александр Шестопалов. – Разница лишь в дозировке: из-за того, что у животных и человека разный вес, нужно меньше препарата.Причем подойдет эта вакцина не только кошкам, но и другим домашним животным:- Вирус один и тот же, так что привить этой же вакциной можно и своих собак – опять же нужно только правильно рассчитать дозировку в зависимости от размера питомца, - объясняет Шестопалов. – Кстати, самыми восприимчивыми к коронавирусу являются не кошки, а хомяки: именно на них ставили опыты при разработке вакцины для людей.Но радоваться рано: «побочки» от вакцины, как уверяет ученый, у котов могут быть ровно такие же, как у человека:- Надо понимать, что когда вводится вакцина, то нарушается естественный иммунитет у животного. Во что это выльется через два года, неизвестно, - предупреждает вирусолог. – Я бы не советовал прививать животное без острой необходимости: то есть если ваш кот постоянно живет дома и общается с вами, то, по сути, вакцина ему не нужна. Но если он постоянно находится в скоплении людей и других животных – к примеру, каких-то выставках – то тогда можно об этом задуматься…ЧТО ГОВОРЯТ ВЕТЕРИНАРЫ?А вот ветеринар Евгений Козлов уверен – вакцину животным поставить необходимо:- Коронавирус провоцирует развитие перетонита у котов – летальность у этого заболевания практически 100%, - объясняет Евгений Матвеевич. – Либо в лучшем случае на лечение придется потратить сотни тысяч рублей.Однако «прививка» все-таки показана не всем четверолапым:- Если у вашего животного есть тяжелые заболевания – к примеру, хроническая почечная или печеночная недостаточность – то вакцину ставить нельзя: это риск для животного, - предупреждает Евгений Козлов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВрач объяснил, кто из переболевших коронавирусом рискует заразиться туберкулезомНо американский профессор не сошелся во мнении с российскими учеными: объясняем почему (подробнее).Ученый объяснил, что такое «серая зона» в анализах на антитела и когда лучше переболевшим коронавирусом ставить прививкуОказывается, если выздоровевшим поторопиться с вакцинацией, то прививка просто будет нейтрализована антителами в организме (подробнее).«Даже в сладком чувствую адскую вонь»: ученые объяснили, почему у переболевших коронавирусом вновь искажаются запахи и как это лечитьНеобычная побочка проявляется через два-три месяца: побороть ее можно средством, которое вы легко найдете в аптеке (подробнее).Спасут ли нас рябина, ополаскиватель для рта и спирт от ковида: вирусолог комментирует «народные средства»Оказывается, зеленым чаем и черноплодной рябиной человек может себе навредить, а вот эхинацея, которой все боялись, поможет укрепить иммунитет (подробнее).В «Векторе» нашли чудо-гриб, который помогает побороть коронавирусВы не поверите, но лекарство от заразы все это время росло на березе (подробнее).10 сигарет в день и немного эротики: как вакцину от ковида испытывают на добровольцахВ медицинских боксах «Вектора» проходит очередной этап вирусологического эксперимента. Действие препарата от коронавируса проверяют на людях (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruИ не забудьте подписаться на нас в соцсетях:Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм ТвиттерТакже наши сообщества есть в Телеграм и Viber.