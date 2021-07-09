В Новосибирске от коронавируса умерла 29-летняя девушка

От коронавируса за сутки умерли 10 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 9 июля, стало известно о том, что за последние сутки коронавирус унес жизни десяти человек. Об этом рассказали в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Это мужчины в возрасте 63, 68, 70 лет, двое мужчин в возрасте 66 лет, женщины в возрасте 29, 73, 82 лет и две женщины в возрасте 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2137 человек, — уточнили в оперштабе.

Сейчас в реанимации в тяжелом состоянии находится 349 человек, из них 60 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Они не могут самостоятельно дышать.

За последние сутки инфекцию обнаружили еще у 178 человек, выздоровел 141 пациент.

С начала эпидемии коронавирусом переболели 48422 человека, в том числе у 3356 детей, выздоровел 42541 пациент.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что темпы вакцинации от коронавируса в Новосибирской области снизились из-за нехватки препарата. На прошлой неделе количество ежедневных прививок было больше. Это связано с тем, что вакцина расходуется, а новая поступает не в таком быстром темпе.

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