Поиски 16-летней девочки, сбежавшей из дома в Академгородке, завершены

В Новосибирске нашли девочку, пропавшую четыре дня дня назад. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»

В Новосибирске нашли 16-летнюю девочку, сбежавшую из дома в Академгородке. О ней ничего не было известно с 4 июля.

— Девочку увидели трое молодых людей. Они с ней поговорили, а потом сообщили нам на «горячую линию». На место оперативно выехали полицейские. Сейчас они будут выяснять причины, которые побудили ребенка уйти из дома и прятаться, — уточнили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Ранее девочка из дома никогда не сбегала. Родные переживали, что она может оказаться в опасной ситуации: не найдет, где переночевать и что кушать.

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