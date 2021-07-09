Поиски 16-летней девочки, сбежавшей из дома в Академгородке, завершены

В Новосибирске нашли девочку, пропавшую четыре дня дня назад. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»
В Новосибирске нашли 16-летнюю девочку, сбежавшую из дома в Академгородке. О ней ничего не было известно с 4 июля.
— Девочку увидели трое молодых людей. Они с ней поговорили, а потом сообщили нам на «горячую линию». На место оперативно выехали полицейские. Сейчас они будут выяснять причины, которые побудили ребенка уйти из дома и прятаться, — уточнили КП-Новосибирск в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Ранее девочка из дома никогда не сбегала. Родные переживали, что она может оказаться в опасной ситуации: не найдет, где переночевать и что кушать.
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