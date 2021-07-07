«Она может быть в опасности»: в Академгородке из дома сбежала 16-летняя девочка

В Новосибирске ищут 16-летнюю девочку. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»
В Советском районе Новосибирска пропала 16-летняя Алина Бурмистрова. Она ушла из дома 4 июля. С тех пор о ней ничего неизвестно.
— Раньше девочка из дома не уходила. У нее могут возникнуть проблемы с тем, где переночевать и что поесть. Она может быть в опасности, — рассказала КП-Новосибирск руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Ее приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, короткая стрижка, глаза зеленые.
Она была одета в белую футболку, голубые джинсы и светло-зеленые кроссовки.
С собой у девочки был синий рюкзак.
Если вам что-либо известно о том, где находится подросток, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.
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