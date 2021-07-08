Следователи заинтересовались ДТП в Новосибирске, где «Ауди» сбила 5-летнего мальчика

Ребенок скончался на месте от полученных травм. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Материалы проверки по факту ДТП в Новосибирске, где погиб 5-летней ребенок, передадут в областной Следственный комитет. Напомним, трагедия произошла днем, 8 июля, в Советском районе: там «Ауди» на пешеходном переходе сбила мальчика на самокате.

— На пересечении улиц Морской проспект и проспект Лаврентьева женщина с грудным ребенком в коляске и двумя детьми (мальчик и девочка) переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет светофора. Первой дорогу перешла девочка, за ней на самокате ехал ее 5-летний брат, а за ним шла мама с малышом, — пояснили в областном Следственном комитете. — 56-летний водитель автомобиля «Audi Q7», поворачивая направо с проспекта Лаврентьева на улицу Терешковой, остановился перед пешеходным переходом, пропустил девочку, а 5-летнего мальчика сбил.

Ребенок скончался от полученных травм. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, по данному фа

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске «Ауди» насмерть сбила 5-летнего мальчика на самокате

Ребенок переходил дорогу вместе с мамой (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.