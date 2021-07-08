В Новосибирске «Ауди» насмерть сбила 5-летнего мальчика на самокате

Ребенок переезжал проезжую часть вместе с мамой.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске иномарка насмерть сбила маленького мальчика на самокате. Трагедия произошла днем 8 июля в Советском районе. Ребенок переезжал проезжую часть вместе с мамой.
— Сегодня, в 15:40, 56-летний водитель автомобиля «Audi Q7», при повороте у дома 32 Терешковой, на пешеходном переходе сбил 5-летнего мальчика, который переезжал проезжую часть на самокате в сопровождении матери. От полученных травм ребенок скончался, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Как показали результаты медосвидетельствования, алкогольного опьянения у водителя обнаружено не было. Сейчас на месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД и следователи полиции, все обстоятельства произошедшего выясняются.
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