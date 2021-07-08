Новосибирцев попросили сообщать в полицию о продавцах фальшивых сертификатов о вакцинации против ковида

Новосибирцев попросили сообщать в полицию о мошенниках, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Новосибирцев попросили сообщать в полицию о мошенниках, продающих поддельные сертификаты о вакцинации против Covid-19.
— В связи с практикой других регионов, где имеются факты сбыта поддельных сертификатов о прохождении вакцинации против Covid-19, полиция Новосибирской области призывает граждан оказывать содействие в установлении лиц, осуществляющих изготовление и продажу поддельных сертификатов о вакцинации против новой коронавирусной инфекции, а также справок о наличии антител и поддельных ПЦР-тестах, — пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Всех, кто знает что-нибудь о подобных продавцах фальшивых медицинских документов, просят обращаться в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).
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