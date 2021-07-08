В центре Новосибирска дворник нашел склад с боевыми патронами

В Новосибирске в подвале жилого дома на улице Железнодорожная дворник нашел рассыпанные патроны. Фото: «Гражданский патруль»
В Новосибирске в подвале жилого дома на улице Железнодорожная дворник нашел рассыпанные патроны. Мужчина собирался сделать уборку в служебном помещении мусоросборника, где и обнаружил боеприпасы.
— Поначалу подумал, что это стреляные гильзы, но затем увидел, что капсюли целы и пули на месте. Я сразу же вызвал полицию. Силовики очень быстро прибыли на место, опросили, при каких обстоятельствах я нашел боеприпасы. Я обратил внимание, что до меня на месте дворника работал нелегально гражданин из Азии, — цитирует дворника общественная организация «Гражданский патруль».
Глава организации Ростислав Антонов, в свою очередь, предположил, что изначально боеприпасов могло быть намного больше.
— Данный мусоросборник недавно затопило. Я предполагаю, что тот, кто спрятал там боеприпасы, забирал их в спешке, опасаясь за сохранность, потому и не заметил, что патроны высыпались, — пояснил Ростислав Антонов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 67-летний пенсионер нашел склад боеприпасов в центре Новосибирска.
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