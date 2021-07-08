Мэр Новосибирска предложил перераспределить транспортный налог

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил депутатов Заксобрания региона. Фото: пресс-центр мэрии г. Новосибирска

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поблагодарил депутатов Заксобрания региона, которые поддержали выделение городу дополнительно 278 миллионов рублей на ремонт дорог.

- После тщательного мониторинга мы определили список из 85 объектов, он согласован с министерством транспорта Новосибирской области. В каждом районе отремонтируем не менее 10 тыс. кв. метров дорог. В Октябрьском и Дзержинском районах — 49 и 39 тыс. кв. метров соответственно. Всего мы планируем отремонтировать около 232 тыс. кв. метров городских автодорог, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Как подчеркнул глава города, «основной проблемой является копившийся годами из-за недофинансирования недоремонт дорог». По словам Анатолия Локтя, с 1 млрд 800 млн рублей транспортного налога город получает только 20 %. Этих денег не хватает.

Мэр предложил депутатам Законодательного собрания, правительству Новосибирской области рассмотреть возможность перераспределения налогов, собираемых на территории города. В последнее время с учетом национального проекта «Безопасные качественные дороги» денег хватает на ремонт не более 800 тыс. кв. метров в год — это всего 5-6 % от общей площади городских дорог. При этом, чтобы соблюсти межремонтные сроки, необходимо ежегодно приводить в порядок 10 % от всей дорожной инфраструктуры Новосибирска.

- Безусловно, участие в нацпроекте БКД для нас важнейший приоритет. Но город вынужден отвлекать средства от текущего ремонта по собственным муниципальным программам, чтобы обеспечить необходимое софинансирование. В результате, начиная с 2017 года, объемы текущего ремонта сократились в среднем вдвое. В сложившихся условиях усилить возможности города по финансированию дорожной отрасли за счет собственных средств — непростая задача. Мы очень благодарны за решения, которые состоялись, но увеличение средств, поступающих от транспортного налога в пользу Новосибирска, усилит наши возможности, — сказал Анатолий Локоть.

Также он предложил создать комиссию, в которую войдут депутаты Заксобрания, горсовета. Они будут контролировать ход ремонта дорог и оценивать результат.

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