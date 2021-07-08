85 участков дорог дополнительно отремонтируют в Новосибирске

В Новосибирске отремонтируют дополнительные участки дорог. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бюджет Новосибирска в этом году предусматривал ремонт дорог на 125 миллионов рублей. Сумма небольшая, а проблемных участков в городе много, что замечают и жители.

Сегодня принято решение о дополнительном финансировании этой сферы — речь идет о сумме в 278 миллионов рублей. Решение выделить городу эти деньги поддержали депутаты на сессии Заксобрания 8 июля. Допсредства пойдут на ремонт 85 наиболее проблемных участков дорог.

— Больше всего таких участков — 17 — в Октябрьском районе, 10 — в Кировском, 9 — в Ленинском, по 8 — в Центральном и Советском, по 7 — в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 — в Заельцовском и Дзержинском районах. Общий объем ремонта — 231,7 тыс. кв. метров, — сообщает пресс-центр мэрии города Новосибирска, добавляя, что по оценкам специалистов, город успеет привести в порядок намеченные участки дорог до начала холодов.

КОНКРЕТНО

Какие участки дорог отремонтируют в Новосибирске летом 2021?

— в Центральном районе — участки на ул. Каменской, ул. Военной, ул. Семьи Шамшиных, ул. Писарева, ул. Крылова, ул. Демьяна Бедного, ул. Державина, ул. Максима Горького;

— в Железнодорожном районе — участки в Тоннельном спуске, на ул. Октябрьской, ул. Шамшурина, Чернышевском спуске, проезде Виктора Ващука, ул. Свердлова, ул. Ивачева;

— в Заельцовском районе — участки на ул. Дуси Ковальчук, ул. Сухарной, ул. Светлановской, ул. Стасова, ул. Холодильной, ул. Падунской;

— в Октябрьском районе — участки на ул. Гурьевской, ул. Кошурникова, ул. Зыряновской, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Автогенной, ул. Короленко, ул. Лескова, ул. Высоцкого, ул. Военной, ул. Выборной, ул. Большевистской (около храма), ул. Дубравы, ул. Бориса Богаткова, ул. Кирова, ул. Волочаевской, ул. Ленинградской, ул. Добролюбова.

— в Ленинском районе — участки на ул. Немировича-Данченко, ул. Танкистов, ул. Забалуева, Толмачевском шоссе, ул. 2-й Станционной, ул. Большой, ул. Геодезической, ул. Пархоменко, ул. Котовского;

— в Кировском районе — участки на Советском шоссе (Чемской мост), ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Новогодней, ул. Лыщинского, ул. Мира, ул. Аникина, ул. Тюменской (Оловозаводской), проезде вдоль ул. Петухова, развязке Чемского моста, Северном проезде;

— в Первомайском районе — участки на ул. Марата, ул. Тельмана, ул. Подъемной, ул. Твардовского, ул. Баганской, ул. Нахимова, ул. Одоевского;

— в Калининском районе — участки на ул. Богдана Хмельницкого, ул. Учительской, ул. Донецкой, в Рекордном переулке, на ул. Объединения, ул. Курчатова, ул. Писемского;

— в Дзержинском районе — участки на ул. Трикотажной, проспекте Дзержинского, ул. Адриена Лежена, ул. Кошурникова, ул. Промышленной, ул. Красина;

— в Советском районе — участки на ул. Софийской, ул. Приморской, ул. Таврической, ул. Березовской, ул. Терешковой, ул. Мальцева, проспекте Строителей, мосту Шлюза.