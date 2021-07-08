В Новосибирске депутата Александра Морозова, обвиняемого в мошенничестве, лишили мандата. Фото: zsnso.ru.

В четверг, 8 июля, стало известно, что депутата Законодательного Собрания Александра Морозова лишили мандата. Ранее сообщалось, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Известно, Морозов сам написал заявление о сложении полномочий.

Как уточнили КП-Новосибирск в региональном Заксобрании, депутаты рассмотрели заявление Морозова на сессии. После чего большинство проголосовали за то, чтобы он досрочно сложил полномочия. Известно, 53 человека поддержали его решение, один выступил против, а еще один участник сессии воздержался.

Напомним, Александра Морозова избрали депутатом Законодательного Собрания региона в сентябре 2020 года. Он руководил работой комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Что касается уголовного дело, возбужденного в отношении Морозова, то его подозревают в том, что он поспособствовал «Коченевскому мясокомбинату» в получении гранта в размере 41 миллион рублей. После этого были заключены фальшивые документы на строительство, которое существовало только на бумаге. В результате государству нанесен ущерб на 15 миллионов рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.