«Материлась и пиналась»: сибирячка, не захотевшая оплачивать проезд, устроила дебош в автобусе. Фото: стоп-кадр.

Жительница Новосибирска отличилась неадекватным поведением в автобусе № 14. Она устроила в общественном транспорте дебош на глазах изумленных пассажиров. Очевидцы сняли агрессивную горожанку на видео и опубликовали в соцсети. Инцидент произошел во вторник, 6 июля.

— Женщина, отказавшись платить за проезд, кидалась на кондуктора, а еще на людей, которые хотели сесть рядом. Она пиналась, материлась и ударила кулаком мужчину в лицо, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

На кадрах к посту видно, что женщина действительно вела себя агрессивно — она дралась и громко материлась. Все это действо происходило на глазах испуганных детей: одна из девочек даже расплакалась от криков женщины.

По информации паблика, за буйную даму заплатил мужчина, который не хотел, чтобы из-за нее останавливали движение автобуса. Однако и это ее не успокоило — она продолжила конфликтовать со всеми.

Напомним, о похожем инциденте КП-Новосибирск рассказывала на днях. Так, в Дзержинском районе Новосибирска пассажирка такси, не захотевшая платить за проезд избила ногами слабослышащего водителя. Таксист не стал писать на неадекватную даму заявление в полицию, однако правоохранители все равно заинтересовались инцидентом и проводят проверку. Сама сибирячка вины не признает и утверждает, что ее оболгали.

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