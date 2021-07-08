Под Новосибирском две сестры отравились удобрением для цветов

Две сестры наелись удобрения и попали в больницу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Краснообске две девочки 3 и 6 лет отравились удобрением для цветов. Они нашли их дома.

— Сестер экстренно госпитализировали в детскую больницу №1. В медучреждение они поступили поздно вечером 17 июня, — уточнил источник КП-Новосибирск.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что подобное ЧП случилось в селе Толмачево Новосибирской области: там в беду годовалый мальчик, который без помощи медиков мог погибнуть. Он отравился клеем.

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