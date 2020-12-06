Под Новосибирском годовалый мальчик отравился клеем

Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь.
Фото: Влад КОМЯКОВ
ЧП случилось в селе Толмачево Новосибирской области: там в беду годовалый мальчик, который без помощи медиков мог погибнуть.
- Ребенок, которому 12 декабря истолнится год и три месяца, отравился суперклеем, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Сейчас малыш находится в больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Где были родители мальчика и другие взрослые в тот момент, когда он добрался до клея, теперь предстоит выяснить полицейским.
Корресподенты КП-Новосибирск будут следить за ходом расследования.
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