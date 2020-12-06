Под Новосибирском годовалый мальчик отравился клеем

Врачи оказывают ребенку всю необходимую помощь. Фото: Влад КОМЯКОВ

ЧП случилось в селе Толмачево Новосибирской области: там в беду годовалый мальчик, который без помощи медиков мог погибнуть.

- Ребенок, которому 12 декабря истолнится год и три месяца, отравился суперклеем, - пояснил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах. - Сейчас малыш находится в больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Где были родители мальчика и другие взрослые в тот момент, когда он добрался до клея, теперь предстоит выяснить полицейским.

Корресподенты КП-Новосибирск будут следить за ходом расследования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru