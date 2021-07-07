Медики откачали утонувшего в реке под Новосибирском ребенка

В Новосибирской области 9-летний мальчик едва не утонул на речке в Искитимском районе. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирской области 9-летний мальчик едва не утонул на речке в Искитимском районе. ЧП случилось днем, 7 июля.

— Произошло все около трех часов дня на речке около станции Евсино. Судя по всему, ребенок наглотался воды, когда плавал. К мальчику, который на тот момент был без сознания, прибыла бригада медиков. К счастью, после оказания первой помощи, ребенок пришел в себя. Госпитализировать его не стали, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о трагедии, произошедшей 27 июня этого года в селе Бобровка. Там, местные жители со дна пруда достали двух мальчиков — 8-летнего и его 6-летнего. Дети погибли в обнимку — видимо, старший ребенок кинулся спасать друга, но оба ушли на дно.

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Трагедия произошла в селе Бобровка. Два мальчика погибли в пруду, захотев искупаться (подробнее).

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