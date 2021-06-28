«Лежали два велосипеда, в воде плавали детские тапочки...»: второклассник утонул, пытаясь спасти 6-летнего друга под Новосибирском

Погибший второклассник (слева) спасал друга-дошкольника (справа). Фото: соцсети // пресс-служба СУ СКР по Новосибирской области

В селе Бобровка Новосибирской области случилась беда. Местные жители со дна пруда достали двух мальчиков — 8-летнего и его 6-летнего. Дети погибли в обнимку — видимо, старший ребенок кинулся спасать друга, но оба ушли на дно. Подробности трагедии — в материале «КП- Новосибирск».

Трагедия случилась вечером 27 июня в селе Бобровка Сузунского района. Местный житель с супругой ехали мимо пруда и заметили на берегу два велосипеда и детские вещи. Понял, случилась беда. Он же вызвал полицию.

— На берегу лежали два детских велосипеда, а в воде плавали детские тапочки. Участковый установил, что вещи принадлежат местным детям — второкласснику и его 6-летнему другу, который должен был пойти в первый класс. На пруд прибежал встревоженный отец школьника. К приезду «скорой помощи» он сам достал тела детей и вытащил их на берег. Нашел их на глубине в два метра, утонувшие ребятишки сцепились руками. Возможно один из них спасал другого и оба ушли на дно. Врачи констатировали смерть, — сообщил «КП-Новосибирск» местный житель.

Очевидцы заметили детские вещи на берегу и тапочки на воде. Фото: пресс-служба СКР по Новосибирской области

Погибший второклассник был спортивным мальчиком — занимался беговыми лыжами. Его друг только выпустился из детского сада, осенью должен был пойти в школу.

Местные жители уточнили, что семьи погибших положительные и непьющие, многодетные. 34-летний отец школьника работает механизатором в местном хозяйстве, 32-летний папа шестилетнего ребенка трудится сторожем там же. Обе мамы детей находятся в декретном отпуске по уходу за детьми.

— Никто не предвидел трагедии. Это обычная запруда на речке Каменка, глубиной в два метра и с насыпью. Но спуск в воду крутой, не пологое дно. Однако местные все ходят туда купаться, — уточнил житель села Бобровка.

Следователи просят не отпускать детей купаться без присмотра взрослых. Фото: пресс-служба СКР по Новосибирской области

Следователи установят точную причину смерти детей — для этого назначены судебно-медицинские экспертизы. Сотрудники СКР также выясняют, почему дети пошли купаться без присмотра взрослых.

— Просим детей и взрослых соблюдать правила пребывания на воде. Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы.При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, дать ему спасательные средства.Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Редакция «КП-Новосибирск» выражает соболезнования семьям погибших.