В Новосибирске женщина выслеживает пенсионерок и ворует у них деньги из сумок

В Новосибирске женщина выслеживала пенсионерок, только что получивших пенсию, чтобы ограбить их. Фото: Кадр из видео\ ГУ МВД по НСО

В Новосибирске женщина выслеживала пенсионерок, только что получивших пенсию, чтобы ограбить их. Деньги воровка вытаскивала прямо из сумок у бабушек. Сейчас сибирячку разыскивает полиция, по факту краж было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

— Так в Советском районе в магазине злоумышленница похитила у потерпевшей кошелек с денежным средствами в сумме более 10 тысяч рублей. В магазине в Первомайском районе подозреваемая похитила у посетительницы денежные средства в размере 24 тысячи рублей, — пояснили в Г МВД по Новосибирской области.

По данным полиции, подозреваемой в кражах на вид 45-55 лет, невысокого роста, волосы светлые, носит очки, на голове шляпка, панамка. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, а также всех, кто пострадал от действий лица, изображенного на фото и видео, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8(383)232-81-80, 8-999-304-01-28.

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